Wecon Holdings Ltd Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Wecon derzeit um -8,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -8,89 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Bauwesen"-Branche hat Wecon in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +15,21 Prozent erzielt, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,57 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Wecon mit 14,58 Prozent über dem Durchschnittswert von -4,94 Prozent im letzten Jahr. Somit erhält Wecon in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Wecon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 69) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 67,92) führen zu einer Einstufung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Wecon eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als vornehmlich neutral betrachtet. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Wecon daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

