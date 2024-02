Wecon Holdings Ltd Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Wecon: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Wecon-Aktie weist eine Dividendenrendite von 7,1 Prozent auf, was nur minimal über dem Branchendurchschnitt von 6 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Investments durch die Redaktion.

Im Vergleich zur Bauwesen-Branche konnte Wecon in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,55 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,06 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +41,61 Prozent und führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -5,56 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage hingegen ergibt eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält Wecon in der einfachen Charttechnik ein neutrales Rating.