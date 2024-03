Wecon Holdings Ltd Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Analyse von Wecon basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Wecon-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Wecon auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Wecon eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 7,1 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was lediglich 0,79 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 6,31) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Wecon eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Wecon derzeit auf 0,18 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,147 HKD aufweist. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -18,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,17 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -13,53 Prozent ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält Wecon daher die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wecon bei 25,11, was 46 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (46,41) bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.