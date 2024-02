Wecon Holdings Ltd Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Wecon wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt aktuell 100 Punkte an, was darauf hinweist, dass Wecon überkauft ist, und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wecon-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Wecon ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wecon-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -5,56 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine ähnliche Höhe wie der aktuelle Kurs und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Abschließend betrachtet die Dividendenrendite von Wecon, die mit 7,1 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Bauwesen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6% besitzt, wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

