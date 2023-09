Wechsel im Vorstand des Bankenfachverbandes: Ruben folgt auf Linthout als Vorsitzender | Welsch wird neuer Stellvertreter

Berlin (ots) -Christian Ruben, Sprecher der Geschäftsführung der Toyota Kreditbank GmbH, ist ab 1. Oktober 2023 neuer Vorstandvorsitzender des Bankenfachverbandes. Er übernimmt dieses Amt von Frederik Linthout, der mit Wirkung zum 30. September 2023 mit Vollendung des 60. Lebensjahres sein Amt als Geschäftsführer der GEFA BANK GmbH niedergelegt hat und damit satzungsgemäß aus dem Vorstand des Bankenfachverbandes ausscheidet. Linthout stand dem Verband seit 2019 vor und war seit 2018 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. "Mit Christian Ruben an der Verbandsspitze hat die Finanzierungsbranche einen engagierten neuen Fürsprecher gewonnen", so Linthout.Die Mitglieder des Vorstandes haben Christian Ruben im Zuge einer Ersatzwahl einstimmig zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Ruben amtierte bereits seit 2020 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Bankenfachverbandes. "Wir danken Frederik Linthout herzlich für seinen kontinuierlichen Einsatz für die Belange aller Kreditbanken", sagte Ruben im Namen des gesamten Vorstandes. Er ist der erste Vorstandsvorsitzende des Bankenfachverbandes, der eine Automobilbank repräsentiert. Der Verband vertritt die Interessen von Instituten aus den Geschäftsfeldern der Konsum-, Investitions- und Kfz-Finanzierung.Jan Welsch neuer stellvertretender VorsitzenderMit der Wahl von Christian Ruben zum Vorstandsvorsitzenden wurde im Vorstand des Bankenfachverbandes das Mandat eines stellvertretenden Vorsitzenden vakant. In diese Position wählten die Mitglieder des Vorstandes Jan Welsch, Mitglied der Geschäftsführung der S-Kreditpartner GmbH. Welsch gehört seit 2011 dem Verbandsvorstand an.Bankenfachverband e. V.Der Bankenfachverband vertritt die Interessen der Kreditbanken in Deutschland. Seine Mitglieder sind die Experten für die Finanzierung von Konsum- und Investitionsgütern wie Kraftfahrzeugen aller Art. Die Kreditbanken haben mehr als 190 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen und fördern damit Wirtschaft und Konjunktur.Weitere Informationen und Foto-Material:http://www.bfach.de/bankenfachverband.php/cat/6/aid/9581Pressekontakt:BankenfachverbandStephan Moll, Referatsleiter Markt und PRTel. 030 2462596-14stephan.moll@bfach.deOriginal-Content von: Bankenfachverband e.V., übermittelt durch news aktuell