Wechsel an der Spitze des Media-Teams bei Unilever in Deutschland, Österreich und der Schweiz / Arne Kirchem geht nach über 35 Jahren bei Unilever in den Ruhestand

Hamburg (ots) -Arne Kirchem, Media-Direktor bei Unilever mit Verantwortung für die Regionen DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Skandinavien, wird zum 31. März 2023 nach über 35 Jahren bei Unilever in den Ruhestand gehen. Arne Kirchem war seit 1987 in verschiedenen Rollen in den Bereichen Verkauf, Marketing und Trade Marketing für das Unternehmen in DACH tätig. Dabei baute er eine der ersten Category Management-Abteilungen auf, war Verkaufschef für den Bereich Körperpflege und Wasch-Putz-Reinigungsmittel und leitete das Marketing im Geschäftsbereich Margarine und Dressings. Seit 2014 verantwortet er das Media-Geschäft.Seit Mitte 2022 agiert Unilever in einer neuen, auf die Kategorien ausgerichteten Konzernstruktur. Die einzelnen Kategorien des Unternehmens stehen noch stärker im Fokus und werden als Business Groups mit End-to-End Verantwortung geführt. Gleichzeitig kann das Unternehmen weiterhin von seiner globalen Größe und Expertise profitieren. Die zentralen Media-Aufgaben werden in diesem Kontext weiterhin Unternehmens-übergreifend wahrgenommen, wobei sich diese künftig auf ein Team verteilen.Den Bereich des Media-Einkaufs wird Laurence Besnard-Royes verantworten. Laurence Besnard-Royes ist seit 1993 bei Unilever tätig und begann ihre Laufbahn im Trade Marketing. Danach durchlief sie verschiedene Positionen im Key Account- und Brand Management und ist seit 2014 zum DACH Media-Team.Verbands- und Pressekontakte sowie das interne Training werden künftig von Bianca Dyckhoff übernommen. Bianca Dyckhoff begann ihre Karriere bei Unilever 1991 im Verkauf. Später wechselte sie ins Marketing und seit 2005 ist sie Teil des DACH Media-Teams.Die übergreifende Koordination von Digital Media-Projekten und die Beziehungen zu den großen Plattformen werden bei Verena Rombach liegen. Verena Rombach startete 2018 als Digital Category Lead bei Unilever in der Kategorie Körperpflege. Davor war sie bei Zalando in der Rolle Team Lead Cross Channel Strategies."Nach 35 großartigen und spannenden Jahren bei Unilever freue ich mich, den Stab nun an ein Team aus drei erfahrenen und von mir sehr geschätzten Kolleginnen weitergeben zu können. In einer sich rasant weiterentwickelnden Media-Landschaft bin ich mir sicher, dass ihnen nicht langweilig wird", kommentiert Arne Kirchem, Media Director DACH & Nordics bei Unilever.Pressekontakt:Media Relations Unilever DACHTelefon: : +49 40 69639 2164E-Mail: Mediarelations.de@unilever.comOriginal-Content von: Unilever Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell