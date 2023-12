WebuildADR Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Webuild Spa: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die Webuild Spa-Aktie lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Insgesamt zeigt sich dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Webuild Spa in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Webuild Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,82 EUR. Der letzte Schlusskurs (1,827 EUR) weicht somit +0,38 Prozent ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Webuild Spa-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Webuild Spa auf Plattformen der sozialen Medien zeigen eine deutliche Tendenz zu positiven Meinungen in den vergangenen Wochen. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Tage wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Bezogen auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Webuild Spa somit als "Gut" angemessen bewertet.

Die technische Analyse betrachtet zusätzlich das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI ist die Webuild Spa aktuell als überkauft eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein neutraler Wert. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt sich also eine eher negative Tendenz in der Aktienanalyse und Anlegerstimmung für Webuild Spa.