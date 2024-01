WebuildADR Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir haben den RSI von Webuild Spa anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,32 Punkten, was bedeutet, dass die Webuild Spa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,28, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Webuild Spa eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt basiert, war in den letzten zwei Wochen eher neutral gegenüber Webuild Spa. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sieben Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Webuild Spa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Webuild Spa in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Webuild Spa dafür ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Abschließend betrachten wir die technische Analyse von Webuild Spa. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 1,82 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt damit auf ähnlichem Niveau (+1,32 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Webuild Spa somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 1,82 EUR eine ähnliche Entwicklung (+1,32 Prozent), weshalb die Aktie auch für diesen Indikator ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird Webuild Spa auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen.

