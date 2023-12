Webster Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten zwei Wochen wurde Webster hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Webster angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analysten haben Webster in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was Webster kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 51,63 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 1,9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Analysten als "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Webster liegt bei 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" (mit einem KGV von 16,37) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Webster daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Webster durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.