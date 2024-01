Webster Aktie: Der nächste große Wurf!

In den letzten zwei Wochen wurde Webster von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies anhand der Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt auch eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen. Der RSI der Webster liegt bei 50,8, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Webster-Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,19 Prozent und liegt damit 134,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,81). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Webster-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Webster-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 41,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (51,48 USD) weicht somit um +25,47 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (45,19 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,92 Prozent), was der Webster-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Insgesamt erhält die Webster-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.