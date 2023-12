Webster Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Dassault Systèmes":

Webster: Aktuelle Analyse und Einschätzung

Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Webster war in den letzten Monaten eher gering, was auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hinweist. Daher wird die Einstufung in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Webster mit 4,19 % unter dem Branchendurchschnitt von 5354,52 % für Handelsbanken. Die Differenz von 5350,33 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die langfristige Analyse von Analysten ergab 6 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Die jüngsten Analysen ergaben ebenfalls ein positives Gesamturteil und ein Kursziel von 51,44 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,13 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale, da der Aktienkurs von Webster sowohl über der 200-Tage-Linie als auch über dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf den technischen Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Webster eine positive Einschätzung basierend auf der Diskussionsintensität, Dividende, Analystenbewertungen und technischen Analyse.