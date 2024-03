Webster Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "Webster Financial":

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI der Webster liegt bei 20,31, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird dies als "Gut" bewertet. Der RSI25 beträgt 39, was auf eine neutrale Situation hinweist, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Webster insgesamt 10 Analystenbewertungen, von denen 8 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was zu einer kurzfristigen institutionellen Einschätzung als "Gut"-Titel führt. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 54,3 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 10,52 Prozent, was als "Gut"-Empfehlung betrachtet wird.

Die Dividendenrendite beträgt 3,22 Prozent und liegt damit 135,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,76 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik der Webster als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird die Webster als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,48 liegt, was einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 34,28 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.