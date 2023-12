Webster Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Webster Financial":

Die Dividendenrendite für die Webster-Aktie beträgt derzeit 4,19 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnittswert von 3,41 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik neutral. In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Webster von Research-Analysten mit 6 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen eingestuft, was langfristig eine positive Einstufung ergibt. Kurzfristig wurde die Aktie zuletzt auch positiv bewertet, mit einem mittleren Kursziel von 51,63 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 2,21 Prozent bedeutet und somit eine neutrale Einstufung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass die Webster-Aktie über der 200-Tage-Linie (GD200) von 40,54 USD liegt, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs liegt bei 50,51 USD, was einen Abstand von +24,59 Prozent zur GD200-Linie darstellt. Gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 42,38 USD liegt die Aktie ebenfalls positiv bei einer Differenz von +19,18 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit eine positive technische Bewertung.

Fundamental betrachtet ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Webster-Aktie mit 7,35 deutlich niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" mit einem KGV von 16,05 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher fundamental positiv eingestuft. Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen die Gesamteinschätzung, dass die Webster-Aktie gut bewertet wird.