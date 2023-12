Webster Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Webster Financial":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Webster-Aktie stattgefunden. Davon waren 6 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Webster-Aktie. Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut"-Empfehlung, 0 "Neutral"-Empfehlungen und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Somit wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" bewertet. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 51,63 USD, was einem Abwärtspotential von -2,91 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 53,17 USD. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Webster also ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) wird Webster aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,35, was einem Abstand von 54 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,94 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

In den letzten Wochen gab es bei Webster keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Webster in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Webster-Aktie derzeit deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Dasselbe gilt auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Webster-Aktie also auch in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.