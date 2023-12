Webster Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Webster Financial":

Die Webster-Aktie ist laut Analysten derzeit mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 6 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Aktuelle Berichte zeigen, dass die Analysten im Durchschnitt zu einer ähnlichen Beurteilung kommen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 51,63 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,59 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Faktoren erhält das Wertpapier insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet weist Webster ein KGV von 7,35 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,11 liegt. Auf Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral oder positiv eingestellt. Aufgrund dieses positiven Anleger-Sentiments wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Webster liegt bei 38,5, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 29,24, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" auf technischer Ebene.