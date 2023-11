Webster Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Webster beträgt derzeit 7,35, was 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 14 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Webster-Aktie liegt bei 23, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 28,23 im überverkauften Bereich, wodurch die Aktie auch hier eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Webster.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Webster ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Allerdings standen in den letzten Tagen überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Von insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Webster-Aktie in den letzten zwölf Monaten waren 5 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 51,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 15,63 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 44,54 USD bedeutet. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Webster-Aktie. Insgesamt erhält Webster somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analysteneinschätzung.