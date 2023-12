Webjet Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ajinomoto":

Die australische Fluggesellschaft Webjet hat kürzlich eine Dividendenpolitik auf den Markt gebracht, die von Analysten kritisch bewertet wird. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -4,63 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dessen erhält Webjet eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Webjet zeigt eine Überbewertung des Unternehmens an. Mit einem KGV von 47,82 liegt der Wert 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 38. Daher wird Webjet auch auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung hinsichtlich Webjet lassen auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine eher negative Stimmungsänderung schließen. Daher wird das Sentiment und Buzz rund um Webjet als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Webjet-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,01 AUD, während der Kurs der Aktie bei 7,26 AUD liegt, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 6,54 AUD, was einer Abweichung von +11,01 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Webjet eine kritische Bewertung in Bezug auf Dividendenpolitik, KGV, Sentiment und technische Analyse. Die Analysten raten daher zu einer vorsichtigen Betrachtung der Webjet-Aktie.