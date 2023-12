Webjet Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen, um festzustellen, ob dies auf Webjet zutrifft. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass Webjet überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Webjet überverkauft (Wert: 30), womit die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird das Webjet-Wertpapier damit in diesem Abschnitt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 47,82 und liegt damit 24 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 38. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Webjet in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz. Auch die Diskussionsstärke misst eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Webjet in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Webjet investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,63 Prozentpunkten erzielen. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Konzerns die Bewertung "Schlecht".