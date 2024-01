Webjet Aktie: Viel Lärm um nichts?

Aktuelle Analyse der Webjet-Aktie

Bei einer aktuellen Dividendenrendite von 0 % liegt die Webjet-Aktie 4,61 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Webjet-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 68. Dies zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, wodurch sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Webjet ergibt.

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Webjet festgestellt werden, was zu einer Bewertung mit "Gut" führt. Ebenso wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Webjet daher eine "Gut"-Rating hinsichtlich Sentiment und Buzz.

Die Anleger-Stimmung bei Webjet in den sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale bis leicht positive Entwicklung für die Webjet-Aktie in Bezug auf Dividendenrendite, Relative Strength Index, Sentiment und Buzz sowie Anleger-Stimmung.