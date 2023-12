Webjet Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Webjet nun bei 7,01 AUD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,39 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +5,42 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 6,58 AUD, was einem Abstand von +12,31 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Webjet-Aktie bei 47,82 liegt, was 24 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (38,49). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Webjet-Aktie in den sozialen Medien sind uneinheitlich, ohne klare Richtung in der Kommunikation. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Webjet bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Webjet sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 10,87 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 29,03 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Webjet-Aktie, mit positiven Aspekten aus der technischen Analyse, aber auch negativen Aspekten aus der fundamentalen Analyse und der Anlegerstimmung.