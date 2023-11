Infineon Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Infineon-Aktien-Analyse: Fundamentale, Dividenden- und technische Bewertung

Die Infineon-Aktie wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,59, was einem Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,97 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Infineon mit 1,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,17 Prozent, was einer Differenz von -1,02 Prozent entspricht. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Infineon-Aktie als "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Infineon-Aktie am letzten Handelstag bei 35,7 EUR lag, was einem Unterschied von +4,88 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (34,04 EUR) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der Schlusskurs liegt auch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 31,2 EUR (+14,42 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Infineon-Aktie einen RSI7-Wert von 20,56 und einen RSI25-Wert von 25,42, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Insgesamt ergibt sich also eine unterbewertete fundamentale Bewertung, eine schlechte Dividendenpolitik, eine neutrale technische Analyse und eine gute Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators für die Infineon-Aktie.