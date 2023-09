Webb stellt das Tangle Network Testnet vor, das die Zukunft privater, dezentraler Anwendungen bahnt

New York (ots/PRNewswire) -Heute kündigte Webb den Start seines mit Spannung erwarteten Tangle Network Testnet an, das den Weg für eine neue Ära privater und dezentraler Anwendungen ebnet.Informationen zu WebbUnter der Leitung des Gründers Drew Stone ist Webb der führende kettenübergreifende Zero-Knowledge-Messaging-Layer, der sich der Revolutionierung der Blockchain-Privatsphäre verschrieben hat. Unterstützt von Branchenriesen wie Polychain, Lemniscap und Commonwealth Labs, stellt Webb eine Reihe von Tools vor, die darauf abzielen, Zero-Knowledge- (ZK) und Multi-Party-Computation- (MPC) Anwendungen über mehrere Blockchains hinweg voranzutreiben.Die Herausforderung und unsere LösungBlockchain-Netzwerke stehen heute vor erheblichen Hürden: begrenzte Interoperabilität, Skalierungsschwierigkeiten, zentralisierte Kontrolle und Datenschutzbedenken. Das Tangle Network von Webb, das auf dem leistungsstarken Substrate-Framework aufbaut, wurde entwickelt, um diese Herausforderungen zu bewältigen, indem es eine Blockchain-Plattform der nächsten Generation bietet.Warum Tangle Network?Unsere Vision ist es, Entwicklern die Erstellung sicherer, privater Zero-Knowledge (ZK)- und Multi-Party-Computation (MPC)-basierter dezentraler Anwendungen zu erleichtern. Tangle Network vereinfacht:- Proof-Generierung: Delegieren Sie Berechnungsaufgaben an unsere Prüfer.- Zuverlässige Setups: Das Tangle Network verwaltet komplexe Zeremonien für Sie.- Sicheres Signieren: Nutzen Sie unsere Schwellenwertsignierung für kettenübergreifende Operationen.Durch die Beseitigung dieser Hindernisse können wir die Zeit bis zum Start von ZK- und MPC-basierten dezentralen Anwendungen massiv verkürzen.Erwähnenswerte Merkmale- Unerreichte Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit über Substrate.- Dezentralisierte Steuerung durch verteilte Schlüsselgenerierung (DKG).- Fortgeschrittene Protokolle für Zero-Knowledge-Anwendungen.- Kettenübergreifende Kompatibilität mit IBC und XCM.- Einfache Migration bestehender Anwendungen durch Unterstützung der virtuellen Ethereum-Maschine (EVM).- Reibungslose, gabelfreie Upgrades.Was kommt als nächstes?Der Start von Testnet beginnt mit einem ausführlichen Whitepaper, gefolgt von einer Reihe von Veranstaltungen während der Testnet-Phase. Unser Mainnet soll im 1. und 2. Quartal 2024 an den Start gehen und Hackathons, Workshops und ein gezieltes Förderprogramm zur Beschleunigung der Einführung von datenschutzfreundlichen Anwendungen umfassen.Testnet Quick Links- Whitepaper: Lesen Sie hier. (https://drive.google.com/file/d/1dRmXLagp5lEfxxS37PDBlSXvP__mwTlT/view?usp=sharing)- Erste Schritte:PolkadotApps für das Tangle Network- Dokumentation:docs.webb.toolsBeteiligen Sie sich- Entwickler: Beginnen Sie noch heute mit der Entwicklung auf Tangle.Weitere Informationen- Validatoren und Relais: Unterstützen Sie die Sicherung und Instandhaltung des Netzwerks.Weitere Informationen- Treten Sie der Community bei: Folgen Sie uns aufTwitter oder treten Sie unseremDiscord bei.Kontaktieren Sie uns: Für Medienanfragen, Partnerschaften oder weitere Informationen, senden Sie uns eine E-Mail an hello@webb.toolsBesuchen Sie unsere Website (https://webb.tools/)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/webb-stellt-das-tangle-network-testnet-vor-das-die-zukunft-privater-dezentraler-anwendungen-bahnt-301941245.htmlPressekontakt:Thom Ivy,thom@commonwealth.im,+12487890512Original-Content von: Webb, übermittelt durch news aktuell