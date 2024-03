Webac Holding Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Webac verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,05 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -16,12 Prozent, was eine Underperformance von -14,93 Prozent für Webac bedeutet. Im "Immobilien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -13,02 Prozent, wobei Webac 18,03 Prozent unter diesem Wert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Webac in dieser Kategorie.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Webac liegt derzeit bei 3,06 EUR, was dazu führt, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,9 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von -37,91 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 2,45 EUR angenommen. Dies entspricht einer Differenz von -22,45 Prozent zur GD200-Linie und führt ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Webac in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Webac derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 5,55 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz von lediglich 5,55 Prozentpunkten unterstreicht diese Bewertung.