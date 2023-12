Webac Holding Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Webac-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der "Maschinen"-Branche.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt einen Wert von 3,36 EUR für die Webac-Aktie, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 3,1 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,2 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 3,1 EUR liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Webac auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 50 Punkte, was bedeutet, dass die Webac-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI jedoch bei 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich unserer Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Webac.