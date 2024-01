Webac Holding Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Aktienkurs von Webac hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -7,76 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -23,3 Prozent für Webac entspricht. Der "Immobilien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -4,97 Prozent im letzten Jahr, wobei Webac 26,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Webac im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Maschinen eine Rendite von 0 % aus, was 5,35 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,35 % ist. Dadurch wird der Ertrag als niedrig eingestuft und führt zur Bewertung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was sich auf die Einschätzungen für Aktien auswirkt. Bei Webac wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im Internet gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Webac-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,29 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,96 EUR (-10,03 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 3,09 EUR, daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Webac daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.