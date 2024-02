Webac Holding Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Webac ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 137,33 ist das Unternehmen deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Maschinen" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 44,69, was einen Abstand von 207 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussionen zu Webac in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Außerdem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Aktie von Webac bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Immobilien" liegt die Rendite von Webac mit -31,05 Prozent mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,04 Prozent erzielt. Auch hier liegt Webac mit -16,02 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Webac im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Kategorie Maschinen eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,53 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,53 % bedeutet. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung als "Schlecht".