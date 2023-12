Webac Holding Aktie: So geht’s nicht weiter!

Der Aktienkurs von Webac ergab im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,37 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Immobiliensektor 13,95 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit Maschinen zeigt sich eine mittlere jährliche Rendite von -15,33 Prozent, wobei Webac 12,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Webac-Aktie wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Stimmungen festgestellt wurden.

In Bezug auf die technische Analyse wird der längerfristige Durchschnitt (200-Tage-Durchschnitt) mit einem aktuellen Wert von 3,36 EUR betrachtet, wobei der letzte Schlusskurs mit 3,1 EUR deutlich darunter liegt und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen ähnlichen Wert des letzten Schlusskurses (3,2 EUR) und wird daher als neutral eingestuft.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Webac 137,33, was 232 Prozent mehr ist als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.