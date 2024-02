Webac Holding Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "ICP":

Die Diskussionen über Webac auf Social-Media-Plattformen geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Auch wurden in den vergangenen Tagen vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Webac bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Webac derzeit bei 3,13 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 2 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -36,1 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,64 EUR angenommen, was für die Webac-Aktie einer aktuellen Differenz von -24,24 Prozent und damit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Webac mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 137,33 einen Wert auf, der über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 202 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 45. Aufgrund des relativ hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

Bezüglich der Dividende beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 5,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 5,63). Die Webac-Aktie erhält von der Redaktion daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

