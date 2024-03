Webac Holding Aktie: Jetzt knallt es!

Die Webac-Aktie wird in verschiedenen Analysebereichen bewertet. Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als überbewertet, da das KGV mit 137,33 insgesamt 181 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Maschinen-Segment ist, welcher 48,94 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung in Bezug auf die Aktienkurse kann auch durch weiche Faktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise die Meinungen in sozialen Medien. Die Analyse von Webac auf solchen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen über Webac in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent liegt und damit 5,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 5,63) liegt. Somit erhält die Webac-Aktie für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse der Webac-Aktie zeigt, dass der Kurs von 1,9 EUR inzwischen -14,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -36,03 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.