Weave Communications Aktie: Das ist ein Hammer

Die Weave Communications hat in den letzten 12 Monaten von institutionellen Analysten eine neutrale Bewertung erhalten. Es gab keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 11,02 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 8,89 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 12 USD. Dies wird als positive Entwicklung angesehen und führt zu einer insgesamt guten Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Diskussionsintensität über Weave Communications im Internet wird als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einschätzung basierend auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Einschätzung durch die Anleger führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Weave Communications-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Analyse des RSI für die letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Einstufung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer schlechten Bewertung für Weave Communications.

Insgesamt erhält Weave Communications gemischte Bewertungen von Analysten, Anlegern und basierend auf dem RSI. Die Schlussfolgerung ist daher, dass die Bewertung der Weave Communications-Aktie insgesamt neutral ist.