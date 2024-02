Weave Communications Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Weave Communications Aktie wird derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 9,36 USD bewertet, während der aktuelle Kurs bei 13,4 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +43,16 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 11,43 USD, was einem Abstand von +17,24 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde Weave Communications in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Auch die Analysten haben in den letzten 12 Monaten überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führt. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, erwarten die Analysten basierend auf dem aktuellen Kurs von 13,4 USD eine negative Entwicklung von -10,45 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 27, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 35,15 als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Weave Communications basierend auf dem RSI.