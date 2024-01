Weave Communications Aktie: Ruhe bewahren!

Die aktuellen Diskussionen zu Weave Communications in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen gemischt sind. In den letzten Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen eher negative Themen angesprochen wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Laut langfristiger Analysteneinschätzung wird die Aktie von Weave Communications ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt zwei Bewertungen sind keine positiv und keine negativ. Es gab keine aktuellen Analystenupdates, und das Kursziel liegt bei 12 USD. Dies würde eine zukünftige Rendite von 4,8 Prozent bedeuten, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Weave Communications-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (61) als auch der RSI der letzten 25 Tage (31,14) geben eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass die Aktie sowohl auf kurzfristiger (50-Tage-Durchschnitt) als auch auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) Basis als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Weave Communications daher eine positive Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.