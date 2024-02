Weave Communications Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Weave Communications-Aktie von insgesamt 2 Analystenbewertungen keine "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und keine "Schlecht"-Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es gab im letzten Monat keine Updates von Analysten zu Weave Communications. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 12 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (12,47 USD) ausgehend um -3,77 Prozent fallen könnte. Somit lautet die Empfehlung "Neutral". Insgesamt erhält Weave Communications somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Weave Communications als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Weave Communications-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 52,88 und ein RSI25-Wert von 42,82. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen überwog die positive Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Weave Communications. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung der Aktie von Weave Communications ergab eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Weave Communications war negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Weave Communications bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".