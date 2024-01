Weave Communications Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Weave Communications-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 8,47 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 11,02 USD weicht somit um +30,11 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,56 USD) liegt mit einer Abweichung von +15,27 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung wurde die Weave Communications in den letzten 12 Monaten 0 mal als "Gut" und 2 mal als "Neutral" bewertet. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Neutral". Für den aktuellen Kurs von 11,02 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 8,89 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 12 USD an, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Weave Communications-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 87 für die letzten 7 Tage. Für die letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Weave Communications-Aktie eine positive Bewertung aus verschiedenen Perspektiven.