Weave Communications Aktie: Keine Angst!

Die Analysteneinschätzung für Weave Communications ergab in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. In den letzten 30 Tagen gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Weave Communications. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 12 USD. Dies würde einem Anstieg von 4,71 Prozent vom letzten Schlusskurs (11,46 USD) entsprechen, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Weave Communications-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aus Sicht der Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Weave Communications liegt derzeit bei 52,82 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, wobei das Wertpapier auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Weave Communications daher eine "Neutral"-Bewertung im Bereich des Relative-Stärke-Index.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Meinungen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene positiv ist.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Weave Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine positive Abweichung von +12,24 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine negative Abweichung von -5,83 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Weave Communications-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.