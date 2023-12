Weave Communications Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig verwendeter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. In Bezug auf Weave Communications wird der RSI sowohl für die letzten 7 Tage als auch für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet.

Der 7-Tage-RSI für Weave Communications liegt derzeit bei 31,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass Weave Communications überverkauft ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Weave Communications von 10,71 USD gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage um +27,05 Prozent entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +33,54 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Analysteneinschätzung für Weave Communications ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung, da 0 Kaufempfehlungen, 2 Halteempfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 12 USD, was einer positiven Entwicklung von 12,04 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität für Weave Communications in den letzten Monaten gering war, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird Weave Communications daher als negativ bewertet.

