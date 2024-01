Weave Communications Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten zwölf Monaten haben zwei Analysten ihre Bewertung der Weave Communications-Aktie abgegeben. Dabei wurde die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es gab keine neuen Analystenupdates in diesem Monat. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 12 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 4,62 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" empfohlen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Weave Communications liegt bei 40 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überverkaufte Situation an, wodurch die Aktie positiv bewertet wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt zeigen, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Weave Communications-Aktie positiv bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die allgemeine Stimmung und Einschätzung zur Weave Communications-Aktie überwiegend positiv ist. Aufgrund dieser Informationen wird die Aktie als angemessen bewertet.