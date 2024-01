Weathernews, ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse der Weathernews-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 5460 JPY liegt, was einer Entfernung von -13,55 Prozent vom GD200 (6315,9 JPY) entspricht. Dies signalisiert eine negative Entwicklung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 5681,2 JPY. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung, da der Abstand -3,89 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Weathernews als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Weathernews zeigt die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Weathernews war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an einem Tag, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die verstärkte Diskussion über negative Themen führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) zeigt die Weathernews-Aktie einen RSI von 24,39 über einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Der RSI25 über 25 Tage liegt bei 62,42 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".