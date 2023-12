Weathernews Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Die technische Analyse für die Weathernews-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) aktuell bei 72,73 liegt und somit als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 67, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Weathernews zeigen keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion mit "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des Sentiments als "Neutral".

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Weathernews in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Weathernews-Aktie von 5420 JPY um -15,47 Prozent vom GD200 (6412,25 JPY) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50 liegt bei 5829,2 JPY, was einen Abstand von -7,02 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Weathernews-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.