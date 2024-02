Weatherford-Anleger wird’s freuen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das bei Weatherford mit einem Wert von 17,78 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 27,61. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung betrachtet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Weatherford liegt aktuell bei 14,25 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Weatherford weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Weatherford 2-mal als "Gut" und 0-mal als "Neutral" bewertet, was dem Titel langfristig ein Rating von "Gut" einbringt. Ein aktuelles Kursziel von 100 USD ergibt eine mittlere Kursentwicklung von 2,61 Prozent, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält Weatherford eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Die Dividendenpolitik von Weatherford, die zu einem Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs führt, wird von unseren Analysten als negativ bewertet, da dies einer Differenz von -25,14 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält Weatherford in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.