Weatherford Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Weatherford International":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen die Weatherford-Aktie bewertet. Alle 3 Bewertungen waren "Gut", während keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Das ergibt ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber basierend auf den bisherigen Ratings haben die Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 100 USD festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 3,53 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Neutral"-Empfehlung abgeleitet, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Weatherford-Aktie liegt bei 13,03, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage erweitert, liegt bei 43, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Weatherford beträgt 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist insgesamt positiv für die Weatherford-Aktie, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen ist positiv, und die jüngsten Themen rund um Weatherford wurden ebenfalls positiv bewertet. Daraus ergibt sich eine insgesamt "Gut"-Bewertung für die Analyse der Anleger-Stimmung.

Sollten Weatherford Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Weatherford jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Weatherford-Analyse.

Weatherford: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...