Weatherford Aktie: Der nächste große Wurf!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Weatherford-Aktie stattgefunden. Alle 3 Bewertungen waren "Gut", während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen abgegeben wurden. Somit erhält die Weatherford-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating. Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was bedeutet, dass die Aktie aus kurzfristiger institutionaler Sicht als "Gut"-Titel eingestuft wird. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 117,5 USD, was einem Abwärtspotenzial von -1,42 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 119,19 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Weatherford somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird zur technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis für Weatherford liegt derzeit bei 6,04 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 30,09, was darauf hindeutet, dass Weatherford weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Weatherford-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 90,17 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 119,19 USD ergibt sich eine Abweichung von +32,18 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 101,95 USD, was ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Weatherford diskutiert, mit überwiegend grünen Stimmungsbarometer an sieben Tagen und überwiegend neutralen Einstellungen an weiteren sieben Tagen. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Weatherford insgesamt eine "Gut"-Bewertung.