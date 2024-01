Weatherford Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Bewertung der Weatherford-Aktie durch Analysten fällt langfristig betrachtet positiv aus. Von insgesamt 3 Bewertungen wurden 3 als "Gut" eingestuft, während keine als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet wurden. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Weatherford. Das Kursziel der Analysten liegt bei 100 USD, was einer potenziellen Performance von 5,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 19,67 Euro, was 37 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 31. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut".

Aus technischer Sicht betrachtet liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Weatherford-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 79,13 USD. Der letzte Schlusskurs von 94,89 USD weicht somit um +19,92 Prozent ab, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 93,34 USD, was einer Abweichung von +1,66 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite der Weatherford-Aktie beträgt aktuell 0 Prozent und liegt damit 28,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Weatherford-Aktie von der Redaktion aufgrund der Analysteneinschätzung, der fundamentalen und technischen Analyse sowie der Dividendenpolitik eine Gesamtbewertung von "Gut".

