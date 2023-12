Weatherford Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Weatherford International":

In den letzten beiden Wochen wurde Weatherford von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion festgestellt hat. Die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Auch die Themen rund um den Wert wurden überwiegend positiv diskutiert. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen wichtige Veränderungen. Bei Weatherford konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Weatherford daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht wird Weatherford mit einem Kurs von 89,27 USD derzeit als "Neutral" eingestuft, da der Kurs -3,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Über die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +16,45 Prozent liegt.

Bei der Dividendenrendite sieht es für Weatherford weniger positiv aus, da der aktuelle Wert von 0 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23,52%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt sich, dass die Anleger-Stimmung und die technische Analyse positiv für Weatherford ausfallen, während die Dividendenrendite als weniger vorteilhaft eingestuft wird.

