Weatherford Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Weatherford von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat die Kommentare und Beiträge der letzten zwei Wochen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Weatherford-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt derzeit bei 78,33 USD, während der letzte Schlusskurs bei 97,83 USD liegt, was einem Unterschied von +24,89 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Die Bewertung ändert sich jedoch, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt wird. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs (93,25 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,91 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Weatherford wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Weatherford derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Der Unterschied beträgt 28,27 Prozentpunkte.

Zusammenfassend ergibt sich also eine überwiegend positive Anleger-Stimmung, eine positive Bewertung auf Basis der charttechnischen Analyse und eine neutrale Gesamtbewertung hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung. Die Dividendenpolitik wird jedoch als "Schlecht" eingestuft.

