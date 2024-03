Weatherford Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Weatherford-Aktie wurde von Analysten positiv bewertet. Von insgesamt 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate waren alle 3 Bewertungen "Gut". Auch die jüngsten Bewertungen ergaben eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) und ein Kursziel von 117,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 7,84 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Weatherford-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Dynamik des Aktienkurses wurde mit dem Relative Strength-Index (RSI) bewertet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergab eine Einstufung als "Neutral", ebenso wie der RSI25 für 25 Tage. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Weatherford beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aufmerksamkeit der Anleger für die Aktie nimmt ab, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Weatherford-Aktie sowohl in einem längerfristigen als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Weatherford-Aktie ein gemischtes Bild mit positiven Analystenbewertungen und technischen Indikatoren, aber einem negativen Sentiment in den sozialen Medien.