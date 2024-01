Wealthy Way Aktie: Das ist ein Hammer

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Haosen Fintech wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Stimmungsänderung verläuft ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Haosen Fintech eine Rendite von 0,5 % aus, was 5,39 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,89 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haosen Fintech mit einem Wert von 30,59 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 23,73. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und einer schlechten Empfehlung.

Die technische Analyse der Haosen Fintech-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 6,15 HKD um 1,99 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist einen ähnlichen Trend auf, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Haosen Fintech-Aktie also eine neutrale Bewertung in Bezug auf Stimmung, Dividende, Fundamentalanalyse und technische Analyse.

