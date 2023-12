Wealthy Way Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Haosen Fintech in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Von der Redaktion erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Haosen Fintech wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haosen Fintech bei 30,28, was über dem Branchendurchschnitt von 22,11 liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -5,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" führt. Aus diesem Grund erhält Haosen Fintech für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Haosen Fintech eine Performance von -0,84 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -7,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,02 Prozent im Branchenvergleich für Haosen Fintech. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor hatte Haosen Fintech eine mittlere Rendite von -7,16 Prozent, wobei sie 6,32 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.