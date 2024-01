Wealthy Way Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Haosen Fintech: Analyse der Finanzkennzahlen

Die Dividendenrendite von Haosen Fintech liegt derzeit bei 0,5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,91 % als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf den Meinungen der vergangenen zwei Wochen. In den letzten Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Haosen Fintech beträgt derzeit 30,59 und liegt damit 36 % über dem Branchendurchschnitt von 22, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält das Unternehmen auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat Haosen Fintech im letzten Jahr eine Rendite von -0,66 % erzielt, was 7,46 % über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -7,7 %, und Haosen Fintech übertrifft diesen Wert um 7,04 %. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.