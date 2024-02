Wealthy Way Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Haosen Fintech: Finanzdienstleistungen im Fokus

Haosen Fintech zeigt sich in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Finanzdienstleistungen schwächer, da die Ausschüttung bei nur 0,49 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 5,93 % liegt. Dies ergibt eine Differenz von 5,44 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Haosen Fintech festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor erzielte die Aktie von Haosen Fintech im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,01 Prozent, was 14,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -13,56 Prozent, wobei Haosen Fintech aktuell 13,56 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Haosen Fintech-Aktie bei 6,2 HKD liegt, was einem Unterschied von +2,65 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Insgesamt erhält Haosen Fintech daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.